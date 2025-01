Cinta Laura Tak Lagi Berambisi Jadi Penyanyi, Mengapa?

"No, my passion is acting, and I'm a perfectionist, so buat aku kalau akting masih bisa terus berlatih, aku bisa terus nge-build skill aku sebagai aktris," kata Cinta Laura di Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.



Cinta Laura mengungkapkan, dalam seni peran dia bisa terus mengeksplor bakat dan kreativitas dengan terus berlatih. Dia seolah ketagihan dengan akting yang sudah lama ditekuninya. Cinta Laura dan Selena Gomez. Instagram Cinta Laura