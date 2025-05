TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut Cita Citata kembali membuat publik bertanya-tanya. Belum genap sebulan dirinya berpacaran dengan Ichal Muhammad, Cita mengunggah sebuah foto bertulisan "single" pada akun Instagram-nya, @cita_citata. Foto tersebut diunggah Cita pada Ahad, 1 Mei 2016.



Dalam foto yang disukai oleh 6.303 akun tersebut, tertulis sebuah kalimat yang mendeskripsikan kata single. Kalimat itu berbunyi, "Single is not a status, it is a word that describes a person who is strong enough to live and enjoy life without depending on others."



Cita tidak memberikan keterangan apa pun tentang foto yang diunggahnya itu. Dia hanya memberi simbol jari yang berarti "oke". Foto yang diunggah oleh Cita pun menuai pertanyaan dari akun-akun Instagram yang mengikutinya. Hingga hari ini, Senin, 2 Mei 2016, foto tersebut memiliki 222 komentar.



Beberapa pengikut Cita mempertanyakan alasannya mengunggah foto itu. Banyak pula yang menanyakan mengapa Cita putus dari Ichal. Salah satunya adalah akun milik Rianty, @riantyyy17. Dalam komentarnya, dia menuliskan, "Ya kok putus sih kak. Padahal suka banget liat kakak sama kak Ichal, cocok."



Tidak sedikit pula para pengikut Cita di Instagram yang menuliskan komentar dengan nada negatif, seperti yang dituliskan akun milik Budi Pratama, @yan.budi. "Hahaha putus. Artinya Cita Citata pacaran dengan Ichal setting-an doang demi mendongkrak lagu barunya nih," ujarnya.



ANGELINA ANJAR SAWITRI



