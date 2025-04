TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay merilis video lirik All I Can Think About is You yang dikemas dalam bentuk animasi. Lagu ini masuk dalam Kaleidoscope EP mendatang yang bisa diunduh dan didengarkan secara streaming mulai 14 Juli 2017 lewat Atlantic. Adapun edisi compact disk dan vinyl bakal dirilis pada 4 Agustus 2017.



Dikutip dari Rolling Stone, lirik bernuansa kontemplatif yang disuarakan vokalis Chris Martin itu menyentuh permasalahan dunia yang semakin ruwet. "Chaos giving orders/ Everything is upside down," demikian sepenggal liriknya.



Video animasi visual indah ini disutradarai I Saw John First, dibuka dengan sel yang bermetamorfosis jadi hewan-hewan, kemudian berubah jadi manusia, dan berkembang jadi luar angkasa.



Meski liriknya terkesan serius pada awalnya, lagu ini ditutup dengan lirik romantis dan penuh harapan: "love is the only thing left that's true."



Kaleidoscope EP berisi lima lagu, termasuk Hypnotised dan sebuah versi live kolaborasi Coldplay dengan The Chainsmokers, Something Just Like This yang direkam di Tokyo pada April lalu. Ada juga lagu Aliens dan Miracles (Someone Special), kolaborasi Coldplay dengan Big Sean.



ANTARA