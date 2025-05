Cucu Morgan Freeman Tewas Dibunuh

TEMPO.CO , New York - Cucu aktor Morgan Freeman, E’Dena Hines, dibunuh di jalan di dekat apartemennya di kawasan Washington Heights, Minggu, 16 Agustus 2015. Hines tewas dengan sejumlah luka tusuk di torso dan dinyatakan meninggal di rumah sakit terdekat. Kepolisian New York kini menahan kekasih Hines, Lamar Davenport.



Sejumlah saksi melihat Davenport menyerang Hines sambil berteriak, “Keluar, Iblis! Aku minta kau keluar, Iblis!” kata sejumlah saksi, seperti dikutip Reuters, Senin, 17 Agustus 2015. Davenport dipindahkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kondisi mental. Davenport akan didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat kedua.



Hines tengah mengambil studi akting di New York University. Menurut situs pribadinya, Hines merupakan aktris, penulis, sekaligus instruktur akting. Freeman telah membintangi 100 film, di antaranya Invictus, The Shawshank Redemption, dan Driving Miss Daisy. Freeman membawa pulang piala Oscar pada 2005 untuk film Million Dollar Baby sebagai pemeran pendukung terbaik.



“Saya berterima kasih untuk dukungan dan cinta luar biasa dari keluarga saya untuk menghadapi kematian tragis dan tak masuk akal cucu saya, E’Dena Hines,” kata Freeman dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya. “Terima kasih dari lubuk hati terdalam saya.”



Hines merupakan cucu tiri Freeman. Menurut publisis Stan Rosenfield, Freeman tidak pernah membedakan status cucu tiri yang disandang Hines dengan cucu-cucu lain. Hines merupakan cucu dari istri pertama Freeman, Jeanette Adair Bradshaw, yang bercerai dengan Freeman pada 1979.



