Cuitan Charlie Murphy Sebelum Meninggal: Maafkan Masa Lalu...

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Charlie Murphy meninggal pada Rabu, 12 April 2017 di sebuah rumah sakit di New York, Amerika Serikat, setelah berjuang melawan penyakit leukimia.



Charlie Murphy dan adiknya Eddie Murphy merupakan seorang komedian yang gemar menceritakan kisah Rick James dan Prince di acara “Chappelle’s Show”. Charlie dikabarkan menyembunyikan penyakitnya itu dari teman-temannya, termasuk rekan kerjanya di acara "Power."



Satu malam sebelum mengembuskan nafas terakhir, aktor 57 tahun ini sempat menulis cuitan di akun Twitternya. Ia menuliskan,"“Satu Malam untuk Istirahat: Maafkan masa lalu untuk beristirahat dengan tenang.”



Melalui akun yang sama @charliemurphy, Charlie kembali menuliskan cuitan pada pagi hari yang ternyata sudah dihapus. Cuitan yang dihapus oleh Charlie merupakan kutipan untuk mengenang Abraham Lincoln.



Charlie Murphy beberapa kali tertangkap aktif menggunakan Twitter untuk mengunggah pesan-pesan penuh inspirasi seperti kutipan “Rise & Grind” dan “One to Sleep on”.



Charlie Murphy juga sempat mengunggah sebuah cuitan untuk Prince, musisi yang meninggal pada April 2016 lalu. “Sudah hampir satu tahun? Sungguh tak dapat dipercaya! Beristirahatlah dengan tenang Prince” tulisnya.



Di salah satu episode “Chappelle’s Show”, Charlie menceritakan bagaimana dirinya mengenal rokok, Prince, dan basket.



Banyak penggemar yang mengatakan bahwa Charlie dan Prince memang ditakdirkan untuk bahagia bersama di surga. "Beristirahatlah dengan tenang, Charlie," tulis seorang penggemar.



THE HUFFINGTON POST | ESKANISA RAMADIANI