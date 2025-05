Cuma Mel B, Spice Girls yang Belum Dikencani Robbie Williams

TEMPO.CO, London – Mel B menegaskan bahwa dirinya merupakan satu-satunya anggota Spice Girls yang tidak pernah kencan dengan Robbie Williams.



Mel B yang berjulukan Scary Spice mengungkapkan semua itu dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi di Australia. Wanita yang kini berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa Robbie Williams telah meminta maaf kepadanya karena mantan personel boyband Take That itu keliru menyebut sudah pernah bercinta dengannya.



Di stasiun televisi Australia tersebut, Mel B dimintai tanggapan seputar wawancara Robbie Williams di masa lalu di mana dia mengaku pernah kencan dengan masing-masing dari kelima anggota girlband asal Inggris tersebut.



Empat personel lainnya adalah Geri Horner (dulu Geri Halliwell), Emma Bunton, Mel C, dan Victoria Beckham (dulu Victoria Adams).



Mel B mengatakan: “Robbie telah meminta maaf kepada saya kemarin.”



“Dia mengaku dirinya pernah berhubungan intim dengan semua anggota Spice Girls dan saya bilang ‘saya tidak. Saya satu-satunya yang belum bercinta dengan kamu.’ Ia kemudian bilang pernyataannya dikutip tak sesuai dengan konteksnya. Jadi, saya langsung menampar pergelangan tangannya.”



Mel B, yang kini tengah menjalani shooting film Oz versi The X Factor, juga ditanya mengenai isu tersebut dalam wawancara lainnya dengan sebuah stasiun radio.



“Robbie memang pernah bercinta dengan teman-teman saya. Saya sendiri tak seceroboh itu.”



Pada 2004, Robbie Williams pernah membuat pengakuan menghebohkan: “Tinggal satu lagi anggota Spice Girls yang belum saya kencani.”



Tapi, belakangan ia melontarkan pengakuan baru dalam sebuah program ITV “Loose Women”: “Waktu itu saya hanya bercanda dan semua itu jadi kebablasan.”



THE SUN | A. RIJAL

Catatan: Berita ini mengalami penyuntingan pada Kamis, 24 November 2016 pukul 06.42 karena ada beberapa kata yang tidak pantas. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.