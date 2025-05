TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp dan Will Smith menempati puncak daftar aktor Hollywood dengan bayaran terlalu mahal, sebuah ilustrasi bahwa ketenaran seorang bintang tidak selalu membawa keuntungan untuk film.

George Clooney juga masuk daftar tahunan Forbes setelah tampil dalam film “Hail Caesar”, “Money Monster” dan “Tomorrowland” yang gagal meraup keuntungan. Depp berada di posisi teratas untuk dua tahun berturut-turut setelah filmnya “Alice Through The Looking Glass” hanya mengumpulkan sekitar 300 juta dolar di box office global setelah menghabiskan sekitar 170 juta dolar untuk produksi.

Forbes mengumpulkan daftar itu dengan membandingkan perkiraan honor untuk aktor pemeran utama dalam tiga film terakhir dengan perkiraan biaya produksi dan penghasilan kotor box office. Berdasarkan perhitungan Forbes, Depp hanya mengembalikan 2,8 dolar AS di box office untuk setiap 1 dolar AS yang diberikan untuknya.

Depp (53) salah satu aktor Hollywood dengan bayaran tertinggi dalam “Pirates of the Caribbean”. Dia juga membuat skandal pribadi pada 2016 saat perpisahannya dengan Amber Heard jadi berita hangat, karena dia dituduh melakukan kekerasan, dan Depp akhirnya membayar 7 juta dolar AS sebagai tunjangan perceraian.

“Concussion”, film 2015 yang dibintangi Smith, hanya mengumpulkan dolar sedikit di atas biaya produksi 34 juta dolar AS. Hasil menyedihkan berlanjut dalam “Focus” dan “After Earth”, Forbes menghitung Smith hanya memberikan 5 dolar AS untuk setiap 1 dolar AS yang dibayarkan kepadanya.

Clooney ada di peringkat kelima, dia hanya mengembalikan 6,70 dolar AS untuk setiap bayaran 1 dolar AS, sebagian besar karena kegagalan “Tomorrowland” yang menghabiskan biaya 190 juta dolar AS.

Dilansir Reuters, bintang “Magic Mike” Channing Tatum dan komedian Will Ferrell melengkapi daftar lima aktor teratas dengan bayaran terlalu mahal. *



ANTARA