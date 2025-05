Daftar Artis Met Gala 2025: Tiga Member BLACKPINK Hadir

TEMPO.CO, Jakarta - Acara amal tahunan paling kondang Met Gala 2025 telah digelar pada Senin malam, 5 Mei 2025 di Metropolitan Museum of Art, New York, waktu setempat. Mengusung tema Superfine: Tailoring Black Style, acara tahunan ini selalu dihadiri deretan artis global terkenal yang mengenakan busana dalam dress-code “Tailored for You”, seperti dilansir dari Vogue.