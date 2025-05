Daftar Pemenang Oscar 2015: Birdman Jadi Film Terbaik

TEMPO.CO, Los Angeles – Pagelaran Academy Awards atau Oscar ke-87 telah berakhir. Birdman didapuk sebagai film terbaik 2015. Dengan pencapaian ini, Birdman total memboyong empat piala. Tiga lainnya untuk kategori sutradara terbaik, naskah asli terbaik, dan sinematografi terbaik.



Kemudian, disusul The Grand Budapest Hotel, yang membawa pulang kategori best original score, desain produksi terbaik, kostum terbaik, serta tata rias dan rambut terbaik. Film Boyhood yang diunggulkan hanya membawa pulang satu piala untuk kategori pemain wanita pendukung terbaik.



Berikut ini daftar lengkapnya:



Film Terbaik: Birdman

Sutradara Terbaik: Alejandro G. Inarritu (Birdman)

Aktor Pemeran Utama Terbaik: Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

Aktris Pemain Utama Terbaik: Julianne Moore (Still Alice)

Pemain Pria Pendukung Terbaik: J.K. Simmons (Whiplash)

Pemain Wanita Pendukung Terbaik: Patricia Arquette (Boyhood)

Film Animasi Terbaik: Big Hero 6

Film Animas Pendek Terbaik: Feast

Best Original Score: The Grand Budapest Hotel

Naskah Asli Terbaik: Birdman

Naskah Adaptasi Terbaik: The Imitation Game

Desain Produksi Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Visual Efek Terbaik: Interstellar

Sinematografi Terbaik: Birdman

Editing Film Terbaik: Whiplash

Kostum Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Tata Rias dan Rambut Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Mixing Suara Terbaik: Whiplash

Editing Suara Terbaik: American Sniper.

Film Bahasa Asing Terbaik: Ida dari Polandia

Film Pendek Terbaik: The Phone Call

Film Dokumenter Pendek Terbaik: Crisis Hotline: Veterans Press 1

Film Dokumenter Terbaik Kategori Feature: Citizenfour

Soundtrack Film Terbaik: Glory dari film Selma



SYAILENDRA