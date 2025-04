Daftar Pemenang Seleb on News Award 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang penghargaan selebritas Seleb on News Award 2017 yang digelar stasiun televisi MNC TV berlangsung sukses pada Kamis malam, 9 Februari 2017. Beberapa artis ternama turut mengisi acara yang disiarkan secara langsung dari studio 14 MNC Tower 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tersebut, antara lain Julia Perez, Rizky Febian, Ayu Ting Ting, dan Ikang Fawzi. Acara tersebut dipandu pembawa acara program Seleb on News, yakni Bianca Liza, John Martin, dan Leo Consul.



Ada sepuluh nominasi yang diumumkan pemenangnya, yakni Seleb Paling Menawan, Seleb Paling Macho, Mami Paling Wow, Papi Paling Gaul, Seleb Senior Paling Hits, Seleb Junior Paling Hits, Seleb Inspiratif, Host Favorit, Seleb Paling Sosmed, dan Seleb Hijab Tercantik.



Selain itu, ada satu penghargaan khusus yang diterima istri dan anak Oon Project Pop sebagai Tanda Cinta Seleb on News.



Berikut ini daftar lengkap pemenang Seleb on News Award 2017.



1. Seleb Paling Menawan: Nagita Slavina



2. Seleb Paling Macho: Hamish Daud

3. Mami Paling Wow: Ayu Ting Ting



4. Papi Paling Gaul: Raffi Ahmad



5. Seleb Senior Paling Hits: Ikang Fawzi



6. Seleb Junior Paling Hits: Rizky Febian



7. Seleb Inspiratif: Wali melalaui program Renovasi 100 Mesjid



8. Host Favorit: Chand Kelvin



9. Seleb Paling Sosmed: Prilly Latuconsina



10. Seleb Hijab Tercantik: Laudya Chintya Bella



