TEMPO.CO, Jakarta - Kisah cinta Dahlia Poland dan Fandy Christian masih jadi perbincangan menarik. Artis kelahiran Seminole Country, 5 Maret 1997, ini pada pekan lalu melalui akun Instagram-nya, @dahliapoland_, mengunggah foto-foto mesra bersama Fandy.



"Fandy Christian&Dahlia Poland," tulis pemeran sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini pada keterangan fotonya.



Dalam foto tersebut, gadis blasteran Amerika Serikat dan Jawa ini mengenakan gaun mini warna putih dengan sepatu sneakers hitam. Dia bersandar mesra pada Fandy, yang duduk menyender ke pohon. Fandy mengenakan kaus hitam, celana panjang, dan sepatu sneakers putih.



Dahlia, yang dijuluki Kristen Stewart-nya Indonesia, sebelumnya sempat mengunggah foto bareng Fandy saat magic hours. Si pemilik rambut panjang ini menulis lirik lagu Coldplay berjudul Yellow pada keterangan fotonya, "Look at the sky, look how they shine for you."



Secara umum, magic hours merupakan istilah yang digunakan saat matahari terbit pada pagi hari atau terbenam pada sore hari, ketika langit berwarna oranye, jingga, sekaligus memerah.



Berfoto bareng dan umbar kemesraan ala magic hours ini jelas bikin iri para penggemar Dahlia, meski ada juga yang mendukung fotonya.



Pemilik akun @celiadewi92 menulis, "Sukaa, kalian tuh serasi cantik dan ganteng. Biar saja yang enggak suka, abaikan hak kalian mesra bersama."



"Cici Dahlia kok sexy peluk-pelukan ama Koko Fandy Christian yang juga seksi. Seneng lihatnya," tulis akun @cipto111.



HADRIANI P.