Dalam Film Terbarunya, Jet Li Dikutuk Menjadi Lebih Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Li Lianjie atau yang lebih populer dengan nama Jet Li, 54 tahun. kembali santer dikabarkan telah meningal dunia. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai kesehatanku,” ujar Jet Li kepada Singapore Press melalui panggilan singkat, belum lama ini.

Jet Li,54 tahun, bahkan mengatakan siap mempromosikan film terbarunya berjudul League of Gods.

League of Gods rencananya akan dirilis 28 Juli mendatang. Ini merupakan film yang terinspirasi dari sebuah novel abad ke-16, Investiture of The Gods. Dalam film tersebut, Jet Li akan memerankan tokoh Jiang Ziya yang memiliki kekuatan magis.



Ada adegan yang serupa dengan adegan dalam film Clash of The Titans, yakni seorang musuh menyerang Jiang dengan kutukan yang membuat dirinya terlihat jauh lebih muda. Meski secara fisik Jiang lebih muda, namun kekuatan yang dimilikinya berkurang.

Ayah dua anak ini –Jane dan Jada yang masing-masing berusia 16 dan 13 tahun-- tersebut nampak sangat relaks. Jane, anak tertua Jet Li belum lama ini menjadi sorotan media setelah tampil menjadi seorang pengumpul dana.



“Ia (Jade) memiliki mimpinya sendiri. Aku akan mendukung pilihan apapun yang dibuat oleh kedua putriku. Aku hanya ingin mereka tumbuh sehat dan bahagia,” kata Jet Li.



THE STRAITS TIMES | ESKANISA RAMADIANI