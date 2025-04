Dalam Ulang Tahunnya yang ke 34, Syahrini Diingatkan untuk Eling

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Syahrini berulang tahun ke 34 kemarin, Senin 1 Agustus 2017. Dalam akun Instagramnya, Syahrini mengunggah video yang menggambarkan banyaknya kado yang dikirim. Kado tersebut berupa karangan bunga yang cantik, balon dan kue ulang tahun yang terlihat mewah dan indah didominasi warna dusty pink.



"Thank You So Much My Sweetheart Friends ... Thank You For The B'day Wishes ," tulis Syahrini.



Pada hari yang sama ternyata Syahrini juga meluncurkan bisnis barunya berupa parfum, yang dinamai Inloveparfums.



Banyak artis yang mengucapkan ulang tahun kepada wanita yang biasa disapa Prncess oleh penggemarnya itu.

"Bertambah lah usia anda @princessyahrini semakin matang .... semakin ranum .... semakin melejit pundi pundi dunia," ucap Ivan Gunawan lewat Instagram pribadinya.

"Panjang umur anda bu ... seng penting Eling ... taat ibadah bu rezzz makin sayank anak," lanjut Ivan. Ternyata selama ini Ivan merasa menjadi anaknya Syahrini.

Netizen pun banyak mengucapkan selamat.

"Ini mahluk Tuhan paling seksi. Tapi sayang laki2 minder dan takut deketin dia. Karena kehidupannya yg terlalu berlebihan.....kata akun Suryadi.

ALIA