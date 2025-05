Dapat Si Aduhai, Jupe Mau Nangis: Ini Rezeki Janda Soleha!

TEMPO.CO , Jakarta: Julia Perez tak dapat menahan rasa terharunya. Sebabnya, pada Minggu, 20 September 2015, ia mengungah foto sedang mengepas kebaya yang aduhai dibantu desainer Anne Avantie. Tampaknya, artis yang biasa disapa Jupe ini berada di butik perancang kebaya Indonesia itu.



Melalui akun@juliaperrezz menulis, "Rencana nya mau minjem baju buat wisuda november 18.. Eh malah di kasih 5 baju plus.. Di bikinin baju baru buat wisuda... Terharu dan mau nangis depan@anneavantieheart malu.. Sok2 biasa aja... Oh my GOD malaikat itu nyata ... rezeki janda soleha."



Unggahan foto di Instagram ini langsung dilihat 38 ribu yang memberikan jempol atau "like" dengan 943 komentar. Pada akun @jamotjamot, "@juliaperrezz cantik&menarik. Itu karena kamu baik Jupe."



"Kk Jupe cantik, kalau kelebihan kebaya sini kirim satu ke aku he he he aku juga cantik baik hati," tulis akun tjuju_manalawati.



"Mamitaaaaaa love uuuuuu, kamu cantik, baik dan faktanya kamu janda soleha ha ha ha, salam damai," tulis akun @irene_diska07.



Sementara akun @vithryzha mengomentari, "Ka jupe cantik bgt pke bju kbaya itu.....uhhhh tmbah ngefans deh.......coba bisa ketemu ka jupe...aq peluk deh biarpun kamu janda soleha seperti katamu...hehehe."



HADRIANI P.



