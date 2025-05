David Foster Segera Konser Kembali di Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta – Musikus legendaris asal Kanada, David Foster, akan menggelar konser tunggal di Yogyakarta pada 6 April 2017. Penyelenggara konser bertajuk “Hitman David Foster & Friends Live in Yogyakarta” dari Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi, mengatakan konser David Foster ini kali pertama di Yogyakarta.



Peraih 16 Grammy Award pada 1980-2011 itu akan membawa sejumlah musikus internasional. Tapi Anas masih merahasiakan musikus yang bakal diboyong David Foster ke konser itu. Menurut dia, David Foster sudah memastikan akan datang ke Yogyakarta dua hari sebelum pelaksanaan konser.



Mereka akan berlatih di Yogyakarta bersama musikus internasional. Konser itu juga akan menghadirkan musikus Indonesia. Pada Maret 2016, David Foster menjadi penampil dalam perhelatan musik tahunan Java Jazz Festival 2016 di Jakarta.



Foster menggandeng penyanyi Indonesia, Lea Simanjuntak, untuk tampil bersamanya. Anas mengatakan konser kali ini berbeda dengan Java Jazz. Dalam konser di Yogyakarta, Foster tampil tunggal atau tidak berduet seperti di Jakarta. Ketika ditanya ihwal visi dari konser itu, Anas mengatakan konser itu merupakan pemanasan dari Prambanan Jazz. “Konser ini bukan seperti Prambanan Jazz ataupun Java Jazz. Kami tampilkan konsep yang berbeda,” katanya.



Menurut Anas, untuk mendatangkan Foster, diperlukan waktu yang lama. Ia juga harus meyakinkan Foster ihwal tempat konser. Menurut Anas, Foster bertanya Yogyakarta itu di mana dan berapa jaraknya dari Jakarta. Foster selama ini dikenal sebagai produser dan pencipta lagu. Dia meraih Golden Globe Award sebagai pencipta lagu terbaik. Pada 1970-an, Foster berkolaborasi dengan ikon musik, di antaranya John Lennon, Diana Ross, George Harrison, dan Rod Stewart.



Foster juga menjadi produser musikus ternama, di antaranya Andrea Bocelli, Celine Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Whitney Houston, Madonna, dan Michael Jackson. Foster adalah orang di balik kesuksesan hit Celine Dion yang berjudul The Power of Love serta Natalie Cole dengan lagunya Unforgetable. Penyelenggara membanderol tiket konser ini mulai Rp 350 ribu hingga Rp 2,5 juta. “Ada empat kelas tiket yang kami jual,” kata Anas. *



SHINTA MAHARANI