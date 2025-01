Demi Lovato Pilih Melajang

Pelantun The Cool for the Summer itu berpisah dengan kekasihnya, Wilmer Valderrama, pada Juni 2016. Ia kemudian menikmati kisah cinta singkat dengan petarung Luke Rockhold dan Guilherme Vasconcelos, namun putus pada awal Mei 2017, setelah mengumumkan hubungan mereka Desember 2016.