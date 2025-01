Demi Meghan Markle, Pangeran Harry Berhenti Merokok

Perbesar

Pangeran Harry ditemani tunangannya Meghan Markle saat berkunjung ke sekolah Nottingham Academy di Nottingham, Inggris, 1 Desember 2017. Sebagai aktris, Meghan Markle pernah berperan dalam film-film utama Hollywood, antara lain Get Him To The Greek, Remember Me, dan Horrible Bosses. AP Photo