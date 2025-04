Demi Wajah Cantik, Roro Fitria Rela Dibalut Kabel

TEMPO.CO, Jakarta - Roro Fitria sering berbagi kegiatannya dalam akun Instagramnya, @roro.fitria1989. Beberapa foto bahkan bikin netizen tercengang, seperti ritual di dalam liang kubur hingga wajahnya dipenuhi kabel. Ia mengunggah foto wajah berkabel itu pada Minggu 18 Juni 2017.

Ini kedua kalinya Roro Fitria meunggah foto wajahnya yang dipenuhi kabel. Dalam keterangan foto tertulis, "Hamdallah #Nyai #ROROFITRIA ; Be honest, its so hurt...but i love it #RFBeautyTreatment #gelombanggammaelectromagnetic with #diamond #serum #fullofelectricity ."

Dalam melakukan perawatan wajahnya yang cantik, Roro Fitria tidak menutupinya kepada penggemarnya. Banyak pula netizen yang mengomentari cara Roro dalam melakukan perawatan wajah itu.



"Duh nyai ..cantik shh tp kurang berkarakter," kata akun alpaintingz.

Ada juga netizen yang berkomentar lucu.



"Apa dayaku hanya dari golongan orang biasa yang perawatan muka hanya menggunakan air wudhu," kata akun shereena tjakra.



Tapi ada juga yang membela pilihan Roro Fitria itu dalam perawatan wajah.

"mba roro itu menysyukuri apa yang di berikan oleh Allah swt yaitu muka yang cantik dan mba roro mensyukurinya dengan cara merawat wajahnya kalau orang yang tidak bersyukur itu seperti mentato wajahnya...," kata akun zulkipli.



ALIA F