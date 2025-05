Depresi, Tagar #GetWellSoonSelena Jadi Trending Topic

TEMPO.CO, Los Angeles - Selena Gomez mengungkapkan dirinya rehat dari kesibukannya di dunia musik akibat menghadapi depresi dan kecemasan.

Kondisi ini diungkapkan kepada People, Senin 29 Agustus 2016 dimana Selena menyatakan bahwa kondisi ini akhirnya membuatnya memilih rehat dari kesibukannya termasuk "Revival World Tour."

Tahun lalu, Selena Gomez memberitahukan bahwa dirinya didiagnosa penyakit Lupus sehingga membuatnya sempat menarik diri sementara dari kesibukannya.

"Seperti kalian tahu sekitar setahun lalu saya mengungkapkan bahwa saya menderita lupus, sebuah penyakit yang bisa mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda," kata Selena. "Saya menemukan bahwa kecemasan, serangan kepanikan dan depresi merupakan beberapa efek samping dari lupus, yang bisa menyebabkan tantangan tersendiri."

Mengetahui kabar rehat Selena Gomez, para Selenators (sebutan untuk fans Selena Gomez) seketika ramai mengirimkan ucapan lekas sembuh untuk Selena.

Tagar #GetWellSoonSelena sempat menjadi trending topic, Rabu 31 Agustus 2016.

"#GetWellSoonSelena take all the time you need. Your health & happiness should come first. We love you @selenagomez," ungkap @sxbergomez.

"This angel works so hard everyday and her health is the most important protect her at all costs #GetWellSoonSelena," ungkap @modelsbutera.

Begitupun diungkapkan @glossariana, "#GetWellSoonSelena I love you honey, take time for yourself to heal for a brighter future. All my love to you :)"

Selena mengungkapkan dirinya ingin lebih fokus menjaga kesehatan dan kebahagiaannya sehingga memilih untuk istirahat sejenak.

"Terima kasih untuk semua fans saya atas dukungan kalian," ungkap Selena. "Kalian tahu betapa istimewanya diri kalian bagi saya, tapi saya perlu menghadapi hal ini untuk memastikan bahwa saya melakukan yang terbaik. Saya tahu saya nggak sendirian dengan membagikan hal ini, saya berharap orang lain bisa lebih berani untuk mengemukakan masalah mereka."

