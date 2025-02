Deretan Artis Korea yang Hadir di Pemakaman Kim Sae Ron, Ada Won Bin hingga Han So Hee

Berdasarkan laporan SBS News, Won Bin tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia datang ke pemakaman dengan wajah muram. Won Bin dan Kim Sae Ron memiliki hubungan yang baik setelah keduanya membintangi film The Man From Nowhere pada 2010 silam. Dalam film ini, Won Bin diceritakan melindungi gadis cilik yang menjadi satu-satunya teman di lingkungannya. Gadis cilik itu diperankan oleh Kim Sae Ron dengan sangat baik, yang kala itu masih berusia sepuluh tahun.

Artis Lain yang Hadiri Pemakaman Kim Sae Ron

Selain Won Bin, aktris Han So Hee dan Kim Bo Ra juga hadir di pemakaman Kim Sae Ron untuk memberikan penghormatan terakhir. Menurut laporan Allkpop, Kim Bora mengirim karangan bunga belasungkawa dengan pesan, “Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan banyak mengomel.”