Deretan Penghargaan Jennie Blackpink: Terbaru Billboard Women in Music Awards 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop Blackpink, Jennie akan menerima penghargaan di Billboard Women in Music Awards 2025. Pada 12 Februari 2025 waktu setempat, Billboard mengumumkan sebagian besar calon penerima penghargaan pada upacara tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jennie Blackpink akan membawa penghargaan dalam kategori Global Force Award. Laporan Billboard, Jennie telah menguasai tangga lagu dan panggung di seluruh dunia. Kini, saat ia akan merilis album solo Ruby pada 7 Maret 2025, Jennie telah meraih pencapaian dengan single seperti Love Hangover, dikutip dari Antara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jennie akan menerima penghargaan di Billboard Women in Music Awards 2025 bersama grup aespa. Adapun aespa mendapat penghargaan dalam kategori Group of the Year berkat tur global yang mendukung album studio perdana mereka Armageddon – The 1st Album yang dirilis pada Mei 2024.

Penghargaan Jennie Blackpink

Jennie Blackpink tak hanya berkarier bersama Blackpink, ia juga sebagai penyanyi solo. Dikutip dari KProfiles, berikut daftar penghargaan yang pernah diterima Jennie Blackpink:

2025

1. Billboard Women In Music Awards

- Global Force

2. KKBOX Music Awards

- Top100 Artists of The Year

3. Tencent Music Entertainment Year-End Chart Awards

- Korean Solo Singers of The Year

2024

1. SEC Awards

- Best Actress In International Series – The Idol

2. K-World Dream Awards

- Best Song – SPOT!

3. Harper’s Bazaar

- Best Dressed Celebrity: August

4. EMMY

- Outstanding Choreography For Scripted Programming – The Idol

5. MAMA

- Fans’ Choice Female Top 10

- Best Collaboration – SPOT!

- Best Dance Performance Female Solo – You & Me

- Best Rap & Hip Hop Performance – SPOT!

6. Asian Pop Music Awards

- Best Music Video (Overseas) – Mantra

- Songs of The Year (Overseas) – Mantra

- People’s Choice (Overseas)

2023

1. Singles Downloads Chart

- UK Specialist Award – You & Me

2. Singles Sales Chart

- UK Specialist Award – You & Me

3. English Royal Family

- Honorary MBE

4. W Korea 2023 Fashion Awards

- Influencer of the Year

2022

1. Brand Of The Year Awards

- Best Advertising Model (Daesang)

2. Fashion Photographer Year-End Party

- Photogenic Of The Year

2021

1. Weibo Starlight Awards

- Starlight Hall of Fame (Korea)

2. YouTube Creator Awards

- Silver Play Button

- Gold Play Button

2020

1. Trendis Choice Year-End Awards

- Fashion (Daesang)

2. 8th Daesang Korean Brand Awards

- Lotte as the Best Product for Competitiveness in the Most Popular Rising Brand Market (Daesang)

3. MR Extra Awards

- Best Asian Act

2019

1. Gaon Chart Music Awards

- Song of the Year – November (SOLO)

2. Golden Disc Awards

- Digital Song Bonsang – SOLO

2018

1. Philippine K-Pop Awards

- Best Female Solo Artist

2. Trendis Choice Year-End Awards

- Top Excellence in Beauty (Runners-up)

3. Instagram Awards

- Most Loved Account

2017

1. Weekly Idol Awards

- Best Aegyo

Music Shows Wins

1. Solo 3 kali

2. Spot! 2 kali

3. Mantra 1 kali