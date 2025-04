Deretan Penghargaan Selena Gomez. Terbaru Woman of the Year

SELENA Gomez akan mendapat penghargaan Woman of the Year 2025 dalam acara tahunan Billboard Latin Women in Music. Dikutip dari Antara, laporan Billboard pada Rabu, 16 April 2025, penghargaan Woman of the Year diberikan kepada artis perempuan yang telah menunjukkan kesuksesan, kepemimpinan, dan pengaruh budaya luar biasa dalam industri musik dan bidang lain. Penerima penghargaan Woman of the Year dalam ajang Latin Women in Music sebelumnya termasuk Shakira dan Karol G.

Prestasinya di berbagai bidang menjadi alasan dirinya terpilih dalam penghargaan Women of The Year. Adapun acara Billboard Latin Women in Music 2025 ini akan digelar di Miami, Amerika Serikat dan tayang eksklusif di Telemundo pada 24 April 2024.

Penghargaan yang akan diterima Selena Gomez ini menambah deretan pencapaian dia dalam kariernya. Dikutip dari IMDb, berikut beberapa daftar penghargaan yang pernah diraih Selena Gomez.

Penghargaan Bidang Musik

2024

ASCAP Pop Music Awards – Song of the Year untuk Calm Down (dengan Rema)

Song of the Year untuk Calm Down (dengan Rema) ASCAP Rhythm & Soul Music Awards – Winning R&B Hip hop dan Rap Songs untuk Calm Down

2023

MTV Video Music Awards – Best Afrobeats untuk Calm Down (dengan Rema)

Best Afrobeats untuk Calm Down (dengan Rema) Trace Awards & Festival – Song of the Year untuk Calm Down

2021

Latin American Music Awards – Favorite Video untuk De Una Vez

Favorite Video MTV MIAW Awards – Music-Ship of the Year untuk Baila Conmigo dengan Rauw Alejandro

2019

Latin American Music Awards – Song of the Year dan Favorite Urban Song untuk Taki Taki

2016

American Music Awards – Favorite Pop-Rock Female Artist

Film dan Televisi

Gomez juga mendapat pengakuan sebagai aktris dan produser. Pada 2024, ia dan tiga rekannya, yakni Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, dan Adriana Paz memenangi Best Actress (Ensemble) di Festival Film Cannes untuk film Emilia Pérez. Pada 2025, ia kembali menerima Vanguard Award dari Palm Springs International Film Festival atas film yang sama.

2023

MTV Movie & TV Awards – Best Music Documentary untuk Selena Gomez: My Mind & Me

2022

Hollywood Critics Association TV Awards – Best Actress in a Streaming Series, Comedy untuk Only Murders in the Building

Best Actress in a Streaming Series, Comedy untuk Only Murders in the Building Critics' Choice Real TV Awards – Female Star of the Year untuk Selena + Chef

2021

MTV Movie & TV Awards – Best New Unscripted Series untuk Selena + Chef

Tentang Pencapaian Selena Gomez

Gomez juga tercatat di Guinness World Records 2023 sebagai perempuan dengan pengikut terbanyak di Instagram. Ia juga mendapat penghargaan dari The Latin Recording Academy sebagai salah satu Leading Ladies of Entertainment 2020. Gomez juga dikenal vokal menyuarakan kesehatan mental dan hak komunitas Latin di Amerika Serikat.

Dikutip dari Billboard, Gomez memiliki total 42 lagu yang masuk ke Billboard Hot 100, termasuk Lose You to Love Me yang memuncaki posisi pertama pada 2019. Kolaborasinya di lagu Taki Taki bersama DJ Snake, Ozuna, dan Cardi B juga mencetak rekor dengan bertahan 13 pekan di puncak Hot Latin Songs pada 2018.

