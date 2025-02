Destinasi Favorit Orlando Bloom dari Selandia Baru, Maroko, hingga Jepang

Aktor The Lord of the Rings itu memilih Selandia Baru, lokasi syuting film tersebut sebagail destinasi favoritnya. “Saya suka lokasi dan destinasi yang terasa seperti dunia lain, hampir seperti Anda berada di waktu atau tempat lain,” katanya, seperti dilansir dari Travel+Leisure.

Lokasi syuting favorit

Lokasi syuting yang juga destinasi pilihannya adalah Maroko. “Rasanya seperti Anda hampir kembali ke masa lalu. Arsitekturnya, lampunya, budayanya, baunya, makanannya … Saya menghabiskan banyak waktu di sana, jadi saya jadi punya ketertarikan pada tempat-tempat itu," ujar tunangan Katy Perry itu.