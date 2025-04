TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Demian Aditya di America's Got Talent pada Rabu malam, 30 Mei 2017 waktu setempat, tidak hanya dibicarakan karena trik sulapnya. Netizen juga membicarakan anak Demian Aditya.



Baca: Mengguncang Panggung America's Got Talent, Demian Dipuji



Netizen protes mendengar Demian Aditya mengaku tidak mempunyai anak di panggung America's Got Talent. Kejadian bermula sebelum Demian Aditya beraksi.



Juri Howie Mandel menanyakan apakah Demian Aditya sudah berkeluarga. Demian Aditya menjawab bahwa ia memiliki istri, yaitu Sara Wijayanto. "Istri saya menonton di sebelah panggung. Dia mungkin tidak akan menonton karena dia selalu takut akan segala hal," ujar Demian Aditya sambil tersenyum.



Howie Mandel kemudian melanjutkan pertanyaan soal anak Demian Aditya. "Apakah kamu memiliki anak?". Demian menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai anak.

"Tidak (punya anak). Saya berharap setelah ini bisa lanjut berkeluarga bersama istri saya," kata Demian Aditya. Jawaban Demian Aditya membuat netizen meradang.



"Dia berbohong gak punya anak detik 0:59 .padahal sudah punya putra dari yulia rahman?," protes netizen.



Demian Aditya sudah mempunyai anak bernama Kiandra Aldya Arka dari pernikahannya dengan Yulia Rachman. Pasangan ini menikah pada 2008 dan bercerai pada 2013.

Belum ada tanggapan dari Demian Aditya dan Yulia Rachman mengenai pernyataan soal anak di panggung America's Got Talent.



Simak: Usai Tampil di America's Got Talent, Tarif Demian Aditya Naik



Di panggung America's Got Talent, Demian Aditya beraksi meloloskan diri dalam sebuah kotak kaca. Tangan, kaki, dan leher Demian Aditya terikat besi. Demian Aditya harus menyelamatkan diri dalam waktu dua menit. Jika tidak, tubuhnya tenggelam dalam gundukan pasir.

TABLOID BINTANG