Di Dapur, Maia Estianty Peluk Mesra Pria Muda Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak foto yang diunggah para pesohor di media sosial sering membikin kecele masyarakat yang berprasangka macam-macam. Seperti foto yang diunggah artis cantik Maia Estianty.



Melalui akun Instagram-nya @maiaestiantyreal pada Minggu, 26 Juni 2016, menulis, "Anak cowoknya mandiri banget, ngupas buah...@elelrumi #maiaestianty #momandson.



Tampak di foto tersebut, Maia berada di sebuah dapur. Pendiri Ratu dan Duo Maia ini mengenakan kemeja kotak-kotak cokelat dengan rambut terurai. Wajahnya tidak tertangkap kamera, yang terlihat hanya rambutnya dan berpose sedang memeluk seorang pria muda atau remaja. Tampak tangan Maia melingkar memeluk mesra perut si remaja yang tak lain adalah El atau Ahmad Jalaludin Rumi. El yang kelahiran Jakarta, 30 Mei 1999, merupakan anak kedua Maia dengan Ahmad Dhani, mantan suaminya.



Di foto ini, El mengenakan kaus putih dan celana santai warna biru bersetrip hijau. El tampak sedang mengupas buah mangga yang ditadahi papan wadah atau talenan yang biasa digunakan untuk memotong sayur atau buah-buahan di dapur.



Pose ini menuai komentar para netizen. "So sweet bunda, suka lihatnya..!" tulis akun @lopelopelopelopelope.



"Hi hi hi pasti banyak yang kecele dan terkecoh, disangkanya Maia dengan berondong, pacar baru. Tapi lihat dengan seksama inilah kemesraan kasih sayang ala bunda @maiaestiantyreal dengan salah satu putranya, El. So sweet," komentar panjang akun @detrianavian_172.



Sedangkan akun @librimonicap berkomentar, "Ahhh, bikin gemes deh lihat bunda sayang dan mesra dengan El. Sungguh keren!"



HADRIANI P.

