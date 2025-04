Di Konser BCL, Reza Rahadian Akan Bernyanyi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Reza Rahadian dan penyanyi Bunga Citra Lestari menjadi sahabat sejak beberapa kali bermain film dalam satu produksi. Reza juga menjadi salah satu pengisi acara di konser It's Me BCL. Di atas panggung nanti, Reza dan BCL akan menyajikan kejutan bagi para penonton.



"Jadi mungkin itu yang menjadi surprise yang gue enggak bisa ceritain konsepnya akan gimana sih. Itu belum bisa gue jawab," kata Reza seusai konferensi pers konser It's Me BCL di Westin Hotel, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Februari 2017.



Meski demikian, Reza mengisyaratkan akan bernyanyi dalam konser perdana sahabatnya tersebut. "Sebagai seorang yang bukan penyanyi, akhirnya gue harus lebih concern untuk latihan. Enggak hanya latihan vokal, tapi juga fisik," ucap Reza.



Pemeran Bossman dalam My Stupid Boss ini bahkan menunjuk pelatih vokal Otti Jamalus khusus untuk tampil di konser BCL. "Bagi saya, Mbak Otti itu pelatih yang paham banget buat karakter vokal," ujarnya.



Reza menuturkan sangat senang bisa menjadi salah satu bagian dari konser BCL. "Yang paling menarik adalah Bunga mungkin memasukkan satu elemen baru dengan melibatkan gue yang notabene bukan penyanyi ke dalam konsernya," kata Reza.



DINI TEJA