TEMPO.CO, Dubai - Bintang populer Amerika Serikat, Jennifer Aniston, bakal muncul dalam iklan maskapai penerbangan Emirat Arab. Menurut keterangan pihak maskapai, Minggu, 9 Agustus 2015, aktris ini dibayar US$ 5 juta atau sekitar Rp 67 miliar.



"Kami sedang menjalin kerja sama dengan Jennifer Aniston untuk iklan digital dan televisi global," kata seorang pejabat Emirat yang enggan disebutkan namanya kepada surat kabar lokal, Gulf News.



Sebelumnya, New York Post melaporkan bahwa Aniston telah menerima paket pembuatan iklan dan siap melakukan pengambilan gambar.



Perempuan berusia 46 tahun dan dikenal untuk perannya sebagai Rachel dalam sinetron komedi situasi Friends ini tidak sendiri di iklan maskapai penerbangan berbasis di Dubai. Awal tahun ini, pesaing Emirat, yakni Etihad, juga meneken kontrak dengan aktris Hollywood asal Australia, Nicole Kidman, untuk menjadi bintang iklan di pesawat penumpang itu.



Untuk menggenjot pemasaran, Emirat melakukan berbagai upaya selain menggaet bintang top AS. Awal tahun ini juga, maskapai Emirat melakukan kesepakatan berlaku tiga tahun dengan Inggris untuk ajang sepak bola FA Cup. Kelak, dengan dana senilai US$ 45 juta atau setara dengan Rp 600 miliar nama laga sepak bola di Inggris bakal bernama Emirates FA Cup.



Emirat menyatakan siap menjadi sponsor utama klub sepak bola top di dunia, termasuk Real Madrid asal Spanyol, Paris Saint-Germain (Prancis), serta kesebelasan di Liga Primer Inggris, Arsenal, berikut stadionnya.



