Dibuka Mata Batin, Prilly Latuconsina Lihat Makhluk Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Prilly Latuconsina berperan sebagai Risa Saraswati, gadis yang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk halus dalam film horor 'Danur: I Can See Ghost' produksi MD Pictures. Demi memerankan Risa, Prilly minta dibukakan mata batinnya. Pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu pun lalu mengaku bisa melihat makhluk halus seperti yang dirasakan tokoh Risa dalam kehidupan nyata.



"Pertama kali main, aku malah minta dibukain mata batin. Katanya berbahaya, tapi aku ingin merasakan," ucap Prilly belum lama ini. Meski sempat dilarang oleh orangtua dan orang terdekat, Prilly nekat dan meyakinkan bahwa semua sudah dipersiapkan demi profesionalitas pekerjaan.



"Aku ngotot, terus dibukain mata batin, dan dikasih lihat (makhluk gaib) berapa hari sebelum syuting di kamar aku. Oh ternyata begini ya rasanya," tutur dia.



Prilly menceritakan, saat pertama dibuka mata batinnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dara berusia 20 tahun itu langsung diperlihatkan sosok makhluk menakutkan.



"Jadi pertama kali dibukain mata batin, makhluk yang nggak mau aku lihat. Makhluk yang ada di pohon (kunti). Itu yang terlihat jelas. Makhluk yang serem-serem itu yang gampang dilihat," cerita dia.



Film horor 'Danur: I Can See Ghost' diangkat dari novel laris berjudul Danur karya Risa Saraswati yang terbit 2011 silam. Kisah nyata tentang seorang gadis bernama Risa Saraswati yang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk halus. Danur: I Can See Ghost' akan gentayangan di bioskop mulai 30 Maret 2017 mendatang.



