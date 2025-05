Dibuntuti, Louis Tomlinson Ambil Handphone Paparazzi

TEMPO.CO, Califorjnia - Jadi artis terkenal kerap memiliki banyak risiko. Salah satunya adalah menjadi incaran paparazzi.



Ini yang baru-baru ini dialami oleh personel One Direction, Louis Tomlinson. Lelah diikuti paparazzi, Louis Tomlinson memutuskan untuk mengambil handphone paparazzi tersebut.



Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 26 Juni 2016 di California, Amerika Serikat. Dalam sebuah video yang diunggah The Hollywood Fix, seorang paparazzi terlihat membuntuti Louis Tomlinson dari mulai ia masuk ke dalam toko, berbelanja hingga ke tempat parkir.



Paparazzi tersebut memberikan sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai perayaan Hari Ayah dan reuni One Direction. Awalnya, Louis Tomlinson tetap berjalan dan mengacuhkan paparazzi tersebut.



Namun tiba-tiba, Louis Tomlinson sambil tersenyum langsung mengambil handphone paparazzi tersebut dan menyerahkannya kepada orang lain yang berada di dalam mobil lain. Louis Tomlinson pun segera lari masuk ke dalam mobil pribadinya.



Beruntung keduanya kemudian bersikap santai, sehingga tidak ada insiden kekerasan yang kerap menimpa selebriti dan paparazzi lain.



