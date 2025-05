TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi kondang Janet Jackson menampik rumor yang berkembang bahwa ia menderita kanker. Pernyataan Jackson ini untuk menjawab berita dari sebuah media online yang menyebutkan Jackson menjalani serangkaian tes yang diduga kanker. Tapi saudara Michael Jackson (almarhum) ini tak menjelaskan secara detail penyakit yang mengganggu tur konsernya baru-baru ini.



Jackson menjelaskan hal ini dalam akun Twitter-nya yang juga menampilkan cuplikan lagunya, The Great Forever. “Rumor itu tidak benar, aku tidak terkena kanker. Saya dalam penyembuhan.”



Dia juga mengatakan dokternya telah setuju menjadwalkan ulang konsernya di Eropa. Dia berjanji konser yang tertunda akan dijadwalkan ulang. “Terima kasih atas doa dan cinta kalian.”



Kabar ini meluncur dua pekan setelah Jackson menunda tur konsernya, Unbreakable, untuk menjalani sebuah operasi. Dia mengaku sedih telah menunda pelaksanaan tur konser yang telah dijadwalkan itu. Jackson meminta penonton dan penggemarnya tetap menyimpan tiket yang telah dibeli hingga waktu konser yang baru diumumkan.



Jackson berjanji segera naik panggung. Dia meminta penggemar berdoa untuknya, keluarganya, dan perusahaannya selama waktu yang sulit tersebut dan tak ada komentar yang lain. “Saya mencintai kalian semua dan sangat berterima kasih untuk pengertian kalian. Semua akan baik-baik saja,” ujar pelantun tembang That’s the Way Love Goes ini.



Jackson meluncurkan album Unbreakable pada 2 Oktober tahun lalu. Album ini meluncur tujuh tahun sejak cakram pertamanya pada 2008.



Album pertamanya pada 1986, Control, membuatnya sebagai bintang musik di jalur sendiri. Lagu-lagunya menjadi hit, seperti What Have You Done for Me Lately dan Nasty. Lagu-lagu berikutnya yang juga populer adalah If dan All for You. Penyanyi ini sempat menjadi nomine Hall of Fame Rock and Roll pada tahun lalu, tapi dia tidak terpilih.



