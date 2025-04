Dikritik Penggemar Game of Thrones, Begini Reaksi Ed Sheeran

TEMPO.CO, Jakarta - Kemunculan Ed Sheeran di Game of Thrones season 7 menuai kritik dari para penggemar film tersebut. Lewat akun Twitter, netizen bahkan beramai-ramai membuat lelucon tentang adegan Ed Sheeran di film itu.



Tak tahan dengan olok-olok dan ujaran penuh kebencian dari netizen, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang terkenal antara lain lewat lagu Thinking Out Loud dan Shape of You itu sempat menutup akun Twitternya.



Namun rupanya, kepergian Ed Sheeran dari Twitter tak berlangsung lama. Beberapa jam kemudian, Ed Sheeran kembali aktif di Twitter. Hanya saja, semua tweet sejak April 2015 pada akun @edsheeran telah dihapus dan 19 juta followers yang dimiliki penyanyi ini menurun hingga kurang dari 2.000.



Dalam Game of Thrones season 7, Ed Sheeran muncul sebentar. Ia hanya mengatakan dua dialog – “It’s a new one”, yang merujuk pada lagu yang didengar oleh karakter Arya Stark (diperankan oleh Maisie Williams) dan “Worst place in the world”, mengenai King’s Landing.



Para penggemar serial ini mengeluhkan munculnya seorang selebriti di dalam sebuah adegan. Kritik yang banyak beredar berkaitan dengan sedikitnya usaha untuk menyamarkan peran Sheeran sebagai cameo. Padahal selebriti lainnya, seperti pemain drum Coldplay Will Champion dan anggota Snow Patrol Gary Lightbody, lebih sulit ditemukan dalam adegan-adegan mereka.



Peran yang dimainkan Sheeran memungkinkan dirinya kembali dalam episode selanjutnya, walaupun ia tidak muncul di dalam trailer.



Co-showrunner David Benioff sebelumnya menjelaskan kehadiran Ed Sheeran adalah salah satu upaya mereka untuk memberi kejutan kepada Maisie Williams, bintang serial Game of Thrones yang juga penggemar berat Ed Sheeran.



“Kami tahu Maisie penggemar berat Ed Sheeran dan bertahun-tahun kami berusaha mengajaknya bermain dalam serial ini sehingga kami bisa mengejutkan Maisie. Tahun ini, kami berhasil melakukannya," kata David.



Setelah tampil di Game of Thrones season 7, Ed Sheeran akan tampil sebagai cameo di serial The Simpsons sebagai pria yang terlibat cinta segitiga dengan Lisa Simpson.



