Dira Sugandi Masih Belum Percaya Jadi Seorang Ibu

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Dira Sugandi, 35 tahun, masih belum percaya dia sudah menjadi ibu seorang anak perempuan bernama Savanna Azura Warongan yang kini berusia 2 tahun.



"Saya terkaget-kaget. Dari nikah, lalu ketika jadi ibu, lebih kaget lagi. Tuhan menciptakan hidup kita ada tahapnya, dan setiap tahap itu spesial. Alhamdulillah, saya sangat menikmati," kata Dira yang ditemui dalam konser Tribute to Best of the Best of Anton Issoedibjo di Soehanna Hall, The Energy Building, kawasan SCBD, Jumat malam, 23 Januari 2015. (Baca :Nonton Konser Salihara, Artis Todong Jokowi Selfie )



Dira, yang pernah berduet dengan Jason Mraz dalam Java Jazz 2009, bercerita, anaknya sudah memiliki banyak kosakata. Sang anak kerap meniru apa yang didengarnya.



Dira juga mengatakan tidak menyewa pengasuh untuk membantu merawat anaknya. "Kalau saya ada kegiatan, biasa saya titip ke ibu atau ke day care," katanya. Tapi, kalau bisa dibawa, Savanna akan dibawa Dira atau suaminya, Elfa Zulham Warongan.



"Savanna anak yang mandiri. Saya hamil saat bekerja, kemudian Savanna lahir saya juga bekerja," kata penyanyi yang merilis album Something About the Girl yang diproduseri Jean Paul Bluey Maunick, pentolan grup Incognito, pada Maret 2010, itu.



EVIETA FADJAR

