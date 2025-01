Disney Beli Saham Fox, Star Wars Kena Imbas?

TEMPO.CO, Jakarta The Walt Disney Company (Disney) mengumumkan keputusannya untuk membeli Twenty-First Century Fox (Fox) melalui situs resminya pada Kamis, 14 Desember 2017. Kesepakatan Disney dan Fox ternyata mempengaruhi film Star Wars.

Film pertama Star Wars, A New Hope merupakan produksi Lucasfilm dan Fox. Situs Fortune melaporkan jika Fox mendanai dan memiliki lisensi film yang rilis tahun 1977 tersebut.

Lucasfilm kemudian diakuisisi oleh Disney pada tahun 2012. Disney memutuskan untuk membangkitkan kembali cerita Star Wars. Mereka membuat trilogi baru yang dimulai dari The Force Awakens dan mengembangkan spin off seperti Rogue One.

Namun, Disney tidak bisa mengambil alih A New Hope karena masih berada di bawah naungan Fox. Kondisi berubah sekarang saat Disney berencana membeli Fox. Robert A. Iger selaku Pimpinan dan CEO The Walt Disney Company mengaku ingin "mengumpulkan seluruh film Star Wars yang pernah dibuat di bawah satu atap sehingga membuka kesempatan baru untuk seri tersebut".

Belum ada penjelasan tentang apa yang dilakukan Disney dan Fox untuk Star Wars. Prediksi terkuat adalah Disney akan merilis ulang film pertama Star Wars di bioskop.

Prediksi tersebut muncul jika mengingat kreator Star Wars, yaitu George Lucas pernah memberikan perubahan pada A New Hope beberapa tahun setelahnya. George Lucas menambahkan efek komputer yang lebih beragam.

Sementara film terbaru Star Wars, yaitu The Last Jedi sepertinya tidak terpengaruh dengan kesepakatan Disney dan Fox. Film yang rilis di Indonesia pada Rabu lalu ini merupakan bagian dari trilogi baru Star Wars dan berada sepenuhnya di bawah Disney.

TABLOIDBINTANG.COM