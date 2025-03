Disneyland Rayakan Ulang Tahun ke-70, Beri Potongan Harga hingga Atraksi Baru

Adapun untuk tiket tiga hari dan empat hari, pengunjung diberi pilihan untuk menambah upgrade Park Hopper dan Lighting Lane Multi Pass. Untuk opsi tiga hari, harga masuk satu taman mulai dari USD120 (Rp1.974.000) per hari. Tiket dapat dipakai pada hari yang tidak berurutan dan tamu bisa membelinya hingga lima tiket per orang setiap harinya. Taman ini juga menawarkan tiket bagi anak-anak seharga USD50 (Rp822.500).

Kemudian, parade favorit pengunjung yakni "Paint the Night" juga akan kembali ke Main Street, Amerika Serikat, dengan lebih dari satu juta lampu LED berkilauan. Selain itu, wahana "It's a Small World" akan dibuka kembali dengan pembaruan pada 25 April. Lalu, ada pertunjukan malam "Wondrous Journeys", dan "Better Together: A Pixar Pals Celebration".