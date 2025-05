Ditanya Isu LGBT, Komedian Aming Pro atau Kontra?

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Aming Supriatna Sugandhi bingung dan bertanya-tanya mengapa dirinya dikaitkan dengan isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).



Aming menegaskan, masyarakat jangan menilainya dari penampilan atau karakter yang dia perankan saat di panggung hiburan. "Dari dulu sampai sekarang, gue selalu mengidentifikasikan diri kalo gue aktor dan gue akan selalu jadi multiple actor," ungkap Aming di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Maret 2016.



Lantas bagaimana sikap Aming terhadap LGBT. Apakah mendukung gerakan komunitas yang mendukung LGBT? "Kalau ditanya LGBT atau same sex marriage, ya I don't accept, I don't refuse. But, I don't respect for those any kind human rights," kata Aming. "Padahal sorry to say, in the name of humanity what's wrong with this country?" pungkas Aming.



Jadi, Aming maunya apa?



TABLOIDBINTANG.COM