Ditawari Terjun ke Dunia Politik, Begini Reaksi Kaka Slank

TEMPO.CO, Jakarta - Satu per satu pelaku industri hiburan menjajal peruntungannya di dunia politik.



Saat ini yang sedang hangat dibicarakan adalah rencana Ahmad Dhani untuk menggapai kursi Gubernur DKI Jakarta, lewat Pilkada 2017 mendatang.



Ternyata tak semua artis tertarik untuk berpolitik. Sebut saja Akhadi Wira Sastriaji, atau yang lebih dikenal dengan Kaka "Slank".



Saat ditanya soal kemungkinan dirinya terjun ke polisik, Kaka spontan menjawab, "Enggak mau, enggak enak."



Menurut Kaka, jabatan apapun tak akan bisa menggantikan kenikmatan yang dia dapat saat bermusik.



"Menurut gue ngeband adalah the best job in the world. Gue dapat kesenangan dan dapat bayaran," imbuh Kaka, saat dijumpai di Markas Slank, Jalan Potlot 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 15 Februari 2016.

TABLOIDBINTANG.COM