DJ Butterfly Unggah Foto Dulu dan Sekarang, Ada yang Berbeda?

TEMPO.CO, Jakarta - DJ Butterfly sering menuai kontroversi dengan unggahan-unggahannya di Instagram. Katty, sapaan akrabnya sering kali memposting foto-foto dirinya dengan pakaian minim yang memperlihatkan bentuk tubuhnya.



Beberapa waktu lalu DJ Butterfly sempat membuat heboh netizen saat mengunggah foto dirinya tanpa mengenakan pakaian sehingga memperlihatkan bagian samping tubuh bagian atasnya. Foto tersebut langsung mendapat berbagai komentar negatif dari netizen.



Ternyata Katty pernah mengunggah perbandingan foto dirinya yang dulu dengan dirinya sekarang. Dalam foto tersebut terlihat pada bagian kiri Katty memakai baju batik sambil meminum air dan bagian kanan memperlihatkan Katty memakai tank top hitam yang memperlihatkan bagian atas tubuhnya.



Pada foto tersebut Katty memberi keterangan “no need to lie this's me!”. Banyak netizen yang menyimpulkan bahwa Katty melakukan implan payudara. Pasalnya pada foto sebelah kiri yang menunjukkan Katty berbusana batik, bagian dada Katty tidak terlihat sebesar pada sebelah kanan.



Netizen pun ramai memberikan komentar seperti “Kiri: foto asli. Kanan: foto di iklan” tulis akun samuelpanjul. “Maksudnya before after kyaknya”, tulis akun arietoray di kolom komentar Instagram DJ Butterfly.



SHINTIA SAVITRI