Doa Ririn Ekawati Di Depan Kabah Sebelum Suaminya Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain film dan sinetron Ririn Ekawati berduka karena suaminya Ferry Wijaya meninggal pada Minggu (11/6) kemarin.

Ketika Ferry Wijaya menghembuskan nafas terakhir, Ririn Ekawati tidak dapat menemani. Kala itu Ririn Ekawati tengah berada di Arab Saudi untuk melakukan ibadah umrah.

Sepekan setelah Ferry Wijaya meninggal, Ririn Ekawati menulis tentang perjalanan umrahnya. Lewat akun Instagram, Ririn Ekawati mengungkap doanya saat di depan Kabah.

Ku tulis di perjalanan Dari Medina ke Mecca.

Doa yg ku baca di Depan Kaaba saat umroh hari pertama.

ini hidup gak selalu tentang bahagia.. mulai dari hal kecil hingga hal besar, kesehatan, pekerjaan, jodoh, umur dsb

terkadang kita harus menerima kalau sesuatu yg kita pikirkan dan inginkan tidak sesuai dengan harapan.

tapi kembali lagi bagaimana kita menerima dan mensyukuri apa yg sudah terjadi.

karna saya percaya sesuatu yg terjadi pasti ada alasanya.

Disini saya berdoa buat semua orang yg Terkasih.

terutama untuk Suamiku , Anak2 , keluarga dan semua sahabatku.

berikan yg terbaik menurut Allah, bukan seperti yg kita inginkan.

karna semua yg terjadi atas izin dan kehendak Allah.

Allah selalu punya Rencana yg Baik buat kita semua Amin

kembali lagi dengan 5 kata ajaibku dari dulu hingga kini dan Nanti..

Di Terima

Di Hadapi

Di Jalani

Di Nikmati

Di Syukuri

Postingan Ririn Ekawati ini langsung mendapat perhatian dari netizen.

"Proud of you kakaa cantikk..semangaatt yahh..Allah SWT always with you kakaa cantik," tulis seorang netizen.

"Love mb @ririnekawati semoga allah ksh kebahagiaan dunia akherat untuk mba Ririn syg," sahut netizen lain.

