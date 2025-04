TEMPO.CO, Jakarta - Kang Daniel dan Yoon Ji-sung, dua anggota Wanna One, melaporkan seorang netizen yang mengunggah komentar negatif mengenai mereka ke polisi.



Baca: Wanna One Siap Mengikuti Jejak EXO dan BTS



Mengutip kantor berita Yonhap, seorang netizen, yang identitasnya tak diketahui, dilaporkan ke polisi karena menulis komentar menghina dan berbau pelecehan seksual terhadap Kang dan Yoon.



"Kang Daniel dan Yoon Ji-sung membawa kasus ini ke kantor polisi Yongsan di Seoul untuk diinvestigasi," kata agensi manajemen MMO Entertainment. Pada akhir Agustus, para penyanyi itu memberi keterangan kepada polisi.



Agensi manajemen Wanna One memperingatkan tidak ada toleransi untuk orang-orang yang menulis komentar negatif mengenai bintangnya.



Kang dan Yoon sung mengawali karier sebagai anggota Wanna One. Mereka merupakan dua dari 11 orang pemenang program audisi Produce 101 Season 2 yang ditayangkan di Mnet pada 7 April hingga 16 Juni 2017.



ANTARA