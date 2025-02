Dua Resor di Ubud Bali Masuk Daftar Hotel Terbaik Dunia 2025 Versi TripAdvisor

TEMPO.CO, Jakarta - TripAdvisor, sebuah platform perjalanan dan destinasi wisata di seluruh dunia, membuat penghargaan Travelers Choice Best of the Best Hotels. Dari Indonesia, dua akomodasi di Ubud, Bali, masuk dalam daftar hotel terbaik. Keduanya adalah resor Adiwana Suweta yang menempati posisi ke-4 dan Padma Resort Ubud di urutan ke-9. Pemeringkatan itu mencakup 25 hotel yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Penghargaan Best of the Best Hotels dipilih berdasarkan ulasan dan opini pengguna platform perjalanan yang berbasis di Amerika Serikat, selama periode 12 bulan. Dari 8 juta daftar, kurang dari 1 persen dapat mencapai peringkat terbaik, ini menandakan tingkat keunggulan tertinggi dalam sektor pariwisata. Adiwana Suweta Adiwana Suweta memadukan keindahan alam dengan budaya Ubud yang memesona, menghadap hutan hijau rimbun beserta pepohonan tropis menjulang tinggi. Dirancang oleh Arsitek Popo Danes, suite luas dan vila yang dilengkapi kolam renang pribadi dibangun dengan gaya Bali kontemporer. Resor ini tersembunyi, tapi mudah dijangkau dekat Istana Ubud, sehingga tepat dijadikan lokasi berlibur sekaligus bersantai di daerah yang dijuluki spirit of Bali.

Dalam ulasan TripAdvisor, akomodasi tersebut menawarkan suasana damai dengan disediakannya ruang yoga, spa, hingga kolam renang di tengah hutan lebat. Jika ingin bertualang, ada tur hiking serta aktivitas bermain sepeda. Staf ramah penuh perhatian dalam memberikan pelayanan adalah salah satu alasan Adiwana Suweta menjadi lokasi bermalam terbaik pilihan pengunjung. Fasilitas favorit wisatawan meliputi kolam renang, sarapan dalam kamar, hingga bar atau lounge.

Resor Adiwana Suweta di Ubud, Bali. (adiwanahotels.com) Padma Resort Ubud Padma Resort Ubud digambarkan sebagai tempat bersantai menghadap hutan Payangan di lembah sungai alami yang jarang tersentuh. Tempat ini memiliki 149 kamar dan terletak di utara Ubud, ibu kota seni budaya Pulau Dewata. Resor tersebut menawarkan panorama indah di setiap kamar, kolam renang tanpa batas sepanjang 89 meter dengan pemandangan lembah menakjubkan, spa, hidangan kelas dunia, hingga tempat bagi acara-acara modern.

Oleh TripAdvisor, Padma Resort Ubud didefinisikan sebagai salah satu tempat dengan kolam renang cakrawala luar biasa yang pernah ditemukan, berkat letaknya menghadap lanskap rimbun. Akomodasi itu digambarkan jadi area bersantai dalam suasana memesona serta tenang, dilengkapi aktivitas menyenangkan. Karena berada di dekat lembah, untuk mencapai tempat satu ini cukup sulit, tapi kendaraan penjemputan yang dirancang dengan desain tradisional Bali akan membantu wisatawan menuju lokasi menginap. 10 Daftar Hotel Terbaik di Dunia Dari 25 hotel terbaik menurut TripAdvisor, 10 besar yang menempati urutan tertinggi antara lain hotel Colline de France di Gramado, Brazil, bertahan di puncak penghargaan selama empat tahun berturut-turut.

Kedua, Oblu Select Lobigili dari Male, Maladewa, berkat pemandangan tropis indah berpadu bersama desain alami.

Urutan ketiga diduduki oleh La Aiesta Hoi An Resort and Spa di Hoi An, Vietnam, tempat menginap dengan perpaduan suasana taman rimbun serta pesona butik.

Keempat, diraih resor Adiwana Suweta asal Ubud, Indonesia. Peringkat lima ditempati Iberostar Grand Packard dari Havana, Kuba, hotel mewah dan modern berbintang lima.

Keenam, Emerald Maldives Resort and Spa di Fasmendhoo, Maladewa, sebuah resor all-in di perairan biru kehijauan.

Peringkat tujuh, ditempati La Siesta Classic Ma May Hotel yang berada di Hanoi, Vietnam, menawarkan hotel bertingkat dengan dekorasi antik Prancis. Kedelapan, Secret Akumal Riviera Maya di Akumal, Meksiko, menyuguhkan liburan relaksasi penuh petualangan. Posisi kesembilan diduduki Padma Resort Ubud, Bali. Urutan kesepuluh diraih oleh Sofitel Mexico City Reforma dari Kota Meksiko, Meksiko, berkat nuansa lembut, elegan, serta perpaduan estetika modern.

NIA NUR FADILLAH | TRIPADVISOR