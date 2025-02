Dubai Sambut 18,72 Juta Pengunjung Fokus Infrastruktur untuk Pariwisata

TEMPO.CO , Jakarta - Dubai memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia. Dengan memperoleh 18,72 juta kunjungan sepanjang 2024. Menurut Dubai Department of Economy and Tourism atau DET, terdapat peningkatan sebesar sembilan persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai 17,15 juta kunjungan.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum menambahkan fokus memperluas investasi asing dan menarik talenta global berkontribusi pada rekor pertumbuhan pariwisata di tahun 2024. Di antaranya dari pertumbuhan sekor perhotelan dengan total 154.016 kamar di 832 hotel, naik dari 150.291 kamar pada 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh pembukaan hotel bergengsi seperti One&Only One Za’abeel, SIRO One Za’abeel, dan The Lana Dorchester Collection.