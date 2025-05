TEMPO.CO , Jakarta:Boyband jebolan The X Factor 2010, One Direction dikabarkan bakal bubar setelah merilis album kelima, tepatnya pada awal Maret tahun depan.



Dilansir BBC, Senin 24 Agustus 2015, One Direction memutuskan diri untuk 'bubar' dikarenakan para personilnya ingin fokus mengerjakan proyek pribadi masing-masing.



Pihak One Direction belum angkat bicara soal bubarnya band asal Inggris ini. Pihaknya hanya berkata, "No Comment" saat para pewarta mulai menanyakan karir One Direction.



Keputusan 'break' ini telah lama direncanakan. Bahkan sebelum Zayn Malik hengkang dari One Direction.



Salah seorang sumber mengatakan setuju jika One Direction mengambil waktu rehat dari band.



"Mereka telah bekerja keras selama lima tahun dalam band, wajar jika mereka ingin mengambil jedah dan mengerjakan proyeknya sendiri," kata sumber.



Meski begitu, para Directioners tidak perlu risau jikalau 1D benar-benar vakum selama 12 bulan, karena mereka akan kembali bersatu di tahun 2017.



"Ini jelas bukan perpecahan karena mereka sepenuhnya berniat untuk kembali bersama-sama pada beberapa waktu di masa depan," lanjut sumber.



RINA ATMASARI | BBC