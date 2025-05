TEMPO.CO, London - Ternyata penyanyi romantis asal Inggris, Ed Sheeran, tidak hanya pandai membuat dan menyanyikan lagu-lagu cinta. Namun ia juga sering membantu teman-temannya untuk menciptakan suasana romantis.



Edward Christopher "Ed" Sheeran, 24 tahun, membantu temannya sesama musikus bernama Jake Roche dari band pop Inggris, Rixton, melamar kekasihnya penyanyi Little Mix, Jesy Nelson, Minggu, 19 Juli 2015.



"Setahun yang lalu saat aku bertemu dengan Jesy Nelson di Manchester Arena. Dengan sedikit bantuan dari teman saya Ed Sheeran, ini bisa terjadi," tulis Roche di Instagram, seperti yang dilansir People pada 19 Juli 2015. Ia mengunggah foto dirinya berlutut di depan kekasihnya, Nelson. Kala ia melamarnya. Ia menulis keterangan: "Hari terbaik dalam hidup saya."



Roche, 22 tahun, menuturkan, Sheeran kala itu sedang istirahat singkat dari tur setelah melakukan tiga pertunjukan di London pekan lalu. Demi dirinya, Sheeran melakukan perjalanan lima jam pada hari liburnya menuju ke tempat ia berada untuk membantu dirinya melamar sang kekasih.



Sheeran membawa Nelson ke atas panggung sebagai tamu kejutan sebelum Roche menyampaikan lamarannya.



"Bepergian lima jam untuk menyanyikan lagu favorit kami pada hari liburnya. Saya tidak akan pernah bisa membayar Anda. Cinta kamu sobat @edsheeran," tulis Roche. Sheeran menjawab bahwa itu adalah "sangat menyenangkan".



Sementara itu, Nelson, kekasih Roche juga mengunggah kegembiraannya di akun resmi Instagram miliknya. "Saya tak percaya hal ini terjadi. Saya merasa menjadi gadis paling beruntung di dunia sekarang dan tak bisa berhenti menangis. Calon Nyonya Roche.”



Nelson bukan satu-satunya bintang Little Mix yang bertunangan dengan seorang bintang pop. Perrie Edwards, personel Little Mix, telah bertunangan dengan mantan penyanyi One Direction, Zayn Malik, sejak 2013.



PEOPLE | YON DEMA