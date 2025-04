Dulu Benci, Sekarang Maia Estianty Cinta dengan Wanita Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam proses perceraiannya dengan Ahmad Dhani beberapa tahun silam, ada sosok yang begitu dibenci oleh Maia Estianty. Dia adalah, Lydia Wongso, pengacara yang saat itu membela Ahmad Dhani. Maia Estianty bahkan mengaku muak saat berhadapan dengan Lydia Wongso.



Seiring waktu berjalan, padangan Maia Estianty terhadap Lydia Wongso berubah drastis. Maia dan Lydia Wongso kini bersahabat.



Kisah ini disampaikan Maia Estianty lewat unggahannya di Instagram. Maia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lydia Wongso, sambil mengenang hubungan mereka yang terbilang unik.



"Happy Birthday buat @lydiawongsonegoro1 ... Best lawyer...., baek hati.... wish you always the best Lid... Lucu banget, dulu doi lawyer nya my ex hubby, sy sempet eneg ama dia krn dia pernah lawan saya di pengadilan selama 6 tahun (utk urusan gugatan cerai). Pada saat Dul kecelakaan, dia jadi lawyernya @duljaelani dan menjadi pembela anak saya, malah sekarang sy deket banget ama dia. Hidup ini lucu ya..Wishing you always a good luck, Lydia...Love you," tulis Maia Estianty sambil memajang fotonya sedang memeluk Lydia Wongso dari belakang.



"Moral of the story nya adalah : "Jangan terlalu eneg ama sesuatu, ntar jadi cinta !!!!" tulis Maia Estianty.



TABLOID BINTANG