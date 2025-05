TEMPO.CO, Jakarta – Leon Russell, yang muncul pada 1970-an sebagai salah satu musisi rock 'n' roll paling dinamis dan penulis lagu setelah menulis secara anonim puluhan hit pop, serta pianis studio pada 1960-an, meninggal pada Minggu, 13 November 2016, dalam usia 74 tahun.



Reuters melaporkan, Russell, yang masuk Rock and Roll Hall of Fame pada 2011, meninggal dunia dalam tidurnya di Nashville, Tennessee.



Russell menderita masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Dia menjalani operasi untuk menghentikan kebocoran cairan otak pada 2010 dan menderita serangan jantung pada Juli 2016.



"Dia pulih dari operasi jantung pada Juli dan berharap dapat kembali bulan Januari," kata istrinya, Jan Bridges, dalam situs pribadi Russell.



Periode ketenaran Russell sebagai seorang pemain musik relatif singkat, tapi Elton John, yang pernah menjadi pembuka pada konser Russell, membuat penampilan "come back" untuk dia selama 2010 ketika mereka berkolaborasi dalam sebuah album berjudul The Union.



"Dia membawa pengaruh besar bagi saya sebagai pemain piano, penyanyi, dan penulis lagu," kata John kepada ABC News.



Russell tercatat memiliki lebih dari 35 album dan merupakan penulis lagu untuk para penyanyi. Lagunya, A Song for You, direkam oleh Joe Cocker, The Carpenters, The Temptations, Neil Diamond, Lou Rawls, Dusty Springfield, Ray Charles, Aretha Franklin, dan teman baiknya, Willie Nelson.



The Carpenters, Helen Reddy, Shirley Bassey, Robert Goulet, dan George Benson, semua mendaur ulang lagu Russell berjudul This Masquerade, yang kemudian versi Benson memenangi Grammy 1976 dalam kategori record of the year.



Russell dikenal sebagai "master ruang dan waktu" di masa kejayaan 1970-nya. Dia mengenakan topi berbentuk segitiga dan dengan rambut berwarna mirip garam dan lada melewati bahu serta jenggot yang mencapai dadanya, menciptakan sebuah gambaran ajaib, seperti paranormal, pendeta, atau pemimpin sirkus.



Dia menguasai panggung dengan piano dan didukung oleh band dan paduan suara cadangan sehingga memberikan pertunjukan campuran rock, soul, gospel, dan country.



Russell terakhir kali manggung pada 10 Juli di Nashville



ANTARA