TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 44 juta orang mengikuti akun Instagram Kim Kardashian. Jumlah follower Kardashian kini mengalahkan penyanyi Beyonce.



Bintang reality TV ini menyalip Beyonce sebagai orang yang paling banyak diikuti di Instagram dengan 44.005.604 follower. Beyonce harus puas pada posisi kedua dengan 'hanya' 43.935.640 follower.



Serial televisi Keeping Up with the Kardashians tampaknya meningkatkan jumlah follower Kim dalam beberapa bulan terakhir, selain seringnya dia mengunggah foto dengan keterangan panjang dan banyaknya koleksi selfie.



Tidak hanya Kim, keluarga Kardashian yang lain juga berada pada sepuluh besar akun Instagram dengan follower terbanyak. Kendall Jenner pada posisi ketujuh, Kylie Jenner pada peringkat delapan, dan Khloe Kadarshian menutup sepuluh besar.



Berikut sepuluh besar akun Instagram dengan follower terbanyak (25 Agustus), seperti dilansir Digital Spy.



1. Kim Kardashian - 44.005.604

2. Beyonce - 43.935.648

3. Taylor Swift - 43.533.226

4. Selena Gomez - 41.843.095

5. Ariana Grande - 41.696.873

6. Justin Bieber - 36.994.254

7. Kendall Jenner - 35.388.483

8. Kylie Jenner - 33.703.166

9. Nicki Minaj - 32.278.123

10. Khloe Kardashian - 30.522.261



ANTARA