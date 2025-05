Ed Sheeran Bakal Main Film Bollywood

TEMPO.CO, Los Angeles - Siapa yang tak mengenal Ed Sheeran. Penyanyi 24 tahun itu terkenal lewat tembang Thinking Out Loud dan mendapat penghargaan Brit Awards.



Dilansir News.com, Sheeran diberitakan akan terlibat peran dalam sebuah film Bollywood. Bayangkan, pria bule dengan rambut pirang main film Bollywood. Mungkin itu akan terlihat ganjil.



Namun kabar tersebut benar adanya. Sheeran akan dilibatkan dalam film Happy New Year 2, film sekuel komedi India.



Untuk membahas film ini, Sheeran bahkan diundang langsung ke rumah Abhishek Bachchan, anak Amitabh Bachchan yang menjadi pemeran utama dalam film Happy New Year. Di sanalah, Sheeran bertemu dengan Farah Khan, sutradara film Happy New Year 2.



"Ini sebuah kejutan ketika sepupu saya menelepon saya dari London dan mengatakan Ed Sheeran akan datang dan menemuiku dan teman-teman di Bollywood," ujar Khan.



Abhishek Bachchan bahkan langsung akrab dengan Sheeran. "Mereka juga langsung akrab, dan sebelum pulang, kami berdua memutuskan agar Sheeran terlibat dalam Happy New Year 2. Tanggapan Sheeran pun cukup baik. Ia mengatakan, 'Aku akan sangat senang terlibat dalam Bollywood'," kata Khan menirukan pernyataan Sheeran.



RINA ATMASARI | NEWS.COM