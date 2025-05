Ed Sheeran Bikin Lagu untuk Pemenang X Factor, Penggemar Protes

TEMPO.CO, London - Para penggemar Ed Sheeran kecewa saat penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Inggris itu memutuskan untuk memberikan lagu ciptaannya kepada pemenang X Factor Inggris, Matt Terry.



Penggemar ternyata lebih memilih Ed membawakan lagu Natal berjudul When Christmas Comes Around ciptaannya itu ketimbang dinyanyikan oleh Terry. Penggemar merindukan penampilan terbaru Ed yang hampir setahun vakum di dunia hiburan.



"@edsheeran tak seharusnya memberikan lagu kepada @MattTerry93. Aku ingin mendengar Ed menyanyikan lagu itu, bukan pemenang X Factor. Benar-benar gila," tutur penggemar di media sosial Twitter, seperti dilansir Standard.co.uk, Rabu, 14 Desember 2016.



"Jika lagu itu ditulis oleh Ed Sheraan, kenapa bukan dia sendiri yang menyanyikan lagu itu? Aku ingin lagu Natal Ed Sheeran dalam hidupku," tutur netizen lainnya.



Sebelumnya, Ed menuliskan sejumlah lagu untuk beberapa penyanyi lain, seperti Olly Murs, One Direction, dan Taylor Swift. Tapi para penggemar penyanyi lagu Thinking Out Loud itu telanjur putus asa, karena Ed tak kunjung menulis lagu baru untuk dirinya sendiri.



Co-writer lagu When Christmas Comes Around, Amy Wadge, memberikan penjelasannya di Twitter. Kata dia, lagu itu adalah kesepakatannya dengan Ed bersama juri X Factor, Simon Cowell, untuk membuatkan lagu bagi pemenang acara X Factor.



"Faktanya, Ed Sheeran dan aku menulis lagu beberapa minggu lalu, dan Ed mengirimkannya kepada Simon Cowell. Sekarang, ini menjadi lagu single untuk pemenang X Factor (Matt Terry)," kata Amy.



Lagu Sheeran tersebut menjadi pertanda kembalinya ia ke belantika musik setelah beristirahat cukup lama. Ed Sheeran diperkirakan akan merilis album baru pada 2017.



STANDARD.CO.UK | DESTRIANITA KUSUMASTUTI