Ed Sheeran Jadi Prajurit di Game of Thrones Musim ke-7

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran menjadi salah satu bintang tamu di serial televisi Game of Thrones Musim ke-7. Penyanyi asal Inggris itu berperan sebagai prajurit dalam serial drama fantasi yang diangkat dari buku berjudul A Song of Ice and Fire karya George Martin tersebut.



Dalam episode pertama, Dragonstone, Ed Sheeran berperan sebagai salah satu dari grup prajurit yang sedang beristirahat dalam perjalanan dari King's Landing. Di adegan tersebut, Ed bernyanyi bersama dengan para prajurit lainnya. "For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm," begitu penggalan lirik yang ia nyanyikan.



Tak lama kemudian, Arya Starks (diperankan oleh aktris Maisie Williams) muncul dan memujinya. "Lagunya bagus, aku belum pernah mendengarnya," ucapnya.



Di adegan tersebut, Ed yang berperan sebagai prajurit pun lantas menjawab, "ini lagu baru," katanya.



Ramin Djawadi, pencipta lagu di Game of Thrones menanggapi adegan tersebut. "Senang sekali. Dia menyanyikan sebagian lirik yang kutulis yang berasal dari bukunya," kata dia.



Ed Sheeran bukan satu-satunya musisi yang pernah tampil di Game of Thrones. Beberapa musisi lainnya yang pernah menjadi cameo di serial yang dibintangi oleh Kit Harrington dan Emilia Clarke ini diantaranya adalah Coldplay, Sigur Ros dan Mastodon.



BILLBOARD | DINI TEJA