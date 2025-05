TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Ed Sheeran, merilis film tentang konsernya di Stadion Wembley, Inggris, Jumpers for Goalpost. Dalam film ini, penggemar bisa melihat lebih dekat keseharian dan kepribadian Ed. Salah satu adegan menarik yang tertangkap kamera adalah saat Ed Sheeran mengakui dirinya mabuk seusai konser.



“Saya seharusnya tak minum, tapi konser berjalan sangat fantastis sehingga saya tak bisa menahan diri,” kata Ed Sheeran dalam salah satu potongan film Jumpers for Goalpost.



Jumpers for Goalpost merekam persiapan Ed menghadapi konser tiga hari di Stadion Wembley. Stadion ini merupakan stadion legendaris berkapasitas 87 ribu orang dan biasanya digunakan untuk pertandingan sepak bola akbar di Inggris, seperti final Piala FA. Selama tiga hari konser Ed Sheeran, stadion tersebut selalu penuh dengan total penonton 240 ribu orang.



Seusai konser hari pertamanya, Ed Sheeran tertangkap kamera terbangun dengan wajah dan rambut kusut. Ia masih mengenakan kemeja kotak-kotak biru yang dipakai saat konser pada malam harinya.



Di depan kamera, Ed mengaku masih mabuk karena minumal beralkohol yang diminumnya dalam pesta seusai konser. “Nicole Scherzinger menginap di kamar sebelah dan datang membawa botol minuman, aku tak bisa menolak,” ujarnya.



Walau begitu, penampilan Ed Sheeran tetap maksimal pada konser berikutnya. Selama tiga hari, Ed Sheeran tampil sepenuhnya tunggal tanpa band pengiring. Dia hanya membawa gitar cokelatnya dan bermain dengan pedal efek. Ed Sheeran disebut sebagai penyanyi pertama yang tampil di panggung Wembley tanpa didampingi pemain pengiring.



Penampilan Ed Sheeran membawakan lagu-lagu dari dua albumnya juga muncul di film. Penggemar bisa melihat Ed Sheeran tampil membawakan lagu hit, seperti The A Team, Sing, dan, tentunya, Thinking Out Loud.



Dalam film tersebut, penggemar Ed Sheeran juga bisa mengenal dirinya lebih dekat melalui potongan-potongan sesi wawancara. Dia banyak bercerita tentang ambisinya yang ternyata selalu tercapai dalam lima tahun terakhir. “Konser di Stadion Wembley adalah harapan saya saat ulang tahun kemarin, ternyata bisa tercapai tak sampai setahun kemudian,” tuturnya.



Film Jumpers for Goalpost akan tayang di Indonesia pada akhir pekan ini. Film tersebut hanya akan ditayangkan di bioskop-bioskop selama tiga hari pada 23-25 Oktober 2015.



MOYANG KASIH DEWIMERDEKA